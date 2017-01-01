مقتل فلسطيني من الرملة وإصابة شابة بجريمة إطلاق نار قرب نتانيا

القدس المحتلة / سما /

قُتل شاب وأصيبت شابة في جريمة إطلاق نار قرب مدينة نتانيا، بعد ظهر اليوم.

وذُكر في وقت لاحق أن الحديث يدور عن شاب عربي من مدينة الرملة قتل في المكان وشابة عربية من منطقة الشمال أصيبت بجروح بالغة الخطورة.

وذكر موقع (عرب ٤٨)، وفقا لمصادر طبية، قُتل شخص (35 عاما) وأصيبت شابة (30 عاما) بجروح بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار وقع على شارع 57 قرب نتانيا، عند الساعة الثالثة بعد ظهر امس.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، 12 ضحية، والتي كان آخرها قتل الشاب من الرملة، ، إضافة إلى قتل الشاب محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من قرية البعنة في جريمة إطلاق نار، أمس الاول.

كما قُتلت نسرين عبد الحفيظ جبارة من الطيبة يوم 1 آذار الجاري، وسبقها مقتل الشاب نبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من قرية جسر الزرقاء، في جريمة إطلاق نار بالقرية، يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، وكذلك قتل رسمي الأسد (35 عاما)، متزوج وأب لأطفال، في جريمة إطلاق نار وعُثر على جثته بالقرب من المقبرة في بلدة اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح يوم 9 شباط الجاري، وعودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب، في جريمة إطلاق نار بمحطة وقود قرب مدينة رهط يوم 5 شباط الجاري، والشاب محمود مبرشم (30 عاما) في جريمة إطلاق نار في جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني الماضي، والشاب عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من قرية السيد في جريمة إطلاق نار يوم 19 كانون الثاني الماضي، وشادية أبو سريحان (35 عاما) من قرية بير المشاش يوم 14 كانون الثاني الماضي، وساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني الماضي، وحمادة طه في الأربعينيات من عمره من سكان مدينة كفر قاسم بانفجار استهدف سيارة خصوصية كان يستقلها على شارع رقم 6 يوم 5 كانون الثاني الماضي، والفتى محمود العطاونة العبيد (16 عاما في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة يوم 4 كانون الثاني الماضي.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.