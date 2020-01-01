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صورة: إسرائيل تدخل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن كورونا لقطاع غزة

الجمعة 13 مارس 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: إسرائيل تدخل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن كورونا لقطاع غزة


غزة / سما /

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة: إنه لأول مرة، أدخلت إسرائيل حوالي 200 مجموعة فحص للكشف عن فيروس (كورونا) لقطاع غزة.

الجدير ذكره أن وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت خلو القطاع من فيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة، فيما بلغ عدد الاصابات في اسرائيل بفيروس كورونا الى 143 اصابة ومن المتوقع ازياد العدد في الساعات القادمة حسب وسائل اعلام اسرائيلية.

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة، بغزة اليوم الجمعة إن، المختبر المركزي في مركز شهداء الرمال بالوزارة، يعمل على مدار الساعة لإجراء الفحوصات المخبرية لحالات الاشتباه بالإصابة بفايروس (كورونا) الجديد "كوفيد19".

وقالت في بيان لها: إن المختبر المركزي مجهز بالأجهزة والمستلزمات المخبرية اللازمة لفحص فايروس (كورونا) الجديد، والكوادر الفنية في المختبر المركزي مؤهلة تماماً لإجراء الفحوصات المخبرية للفيروسات.

وأضافت الوزارة أنه تتوفر في المختبر المركزي، كافة إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم الجيد لمنع انتقال العدوى، بينما سحب العينات من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، يتم في أماكن تواجدها ومن خلال فرق فنية مخصصة لذلك.

وشددت الصحة بغزة، على أن الفحوصات المخبرية للعينات تجرى في المختبر المركزي، بما يحقق سلامة الاجراءات والنتائج.

وأكدت أن كافة الفحوصات التي أجريت خلال الأيام السابقة لعائدين إلى قطاع غزة، وعددها 19 فحصاً كانت سلبية بحمد الله،مجددة خلو قطاع غزة من مرض (كورونا) الجديد حتى اللحظة.

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