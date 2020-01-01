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عاصفة "التنين" تودي بحياة 20 شخصًا مصريًا

الجمعة 13 مارس 2020 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاصفة "التنين" تودي بحياة 20 شخصًا مصريًا


القاهرة /سما/

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، وفاة نحو 20 شخصا نتيجة للظروف الجوية السيئة، مؤكدا أن مصر لم تشهد مثل هذه الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

وخلال ترأسه غرفة إدارة الأزمات بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قال رئيس الوزراء المصري أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها "إيقاف حركة القطارات والمترو بالأمس (الخميس)، خاصة عقب حادث القطار الذي وقع، حفاظا على أرواح المواطنين".

كما تم إيقاف حركة السفن، خاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح، حسب ام ذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

وأضاف مصطفى مدبولي: "إننا بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثنائية، خاصة مع التغيرات المناخية في مصر حاليا".

وكلف مدبولى جميع المحافظين بمنح السبت إجازة للمدارس والجامعات، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه يوجد "تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، وذلك لحدوثها في جميع أنحاء الجمهورية وليس كالسابق في منطقة معينة".

#مصر #التنين #وفاة

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