"الصحة" بغزة: نتابع إنفاذ الحجر المنزلي الإلزامي لـ2667 شخصاً ممن عادوا للقطاع مؤخراً

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة، إن اللجنة الصحية المركزية كلفت لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، لمتابعة إنفاذ الحجر المنزلي الإلزامي لنحو 2667 ممن عادوا خلال الأيام الماضية إلى القطاع عبر معبر رفح البري.



وأضافت في تصريح صحفي، أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية.



وأهابت الوزارة بالجميع التحلي بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية للمحافظة على سلامة المجتمع والتفاعل عبر الرقم المجاني 103 للاستفسارات أو الإبلاغ عن المخالفين.



وكانت وزارة الصحة أكدت أن كافة الفحوصات التي أجريت خلال الأيام السابقة لعائدين إلى قطاع غزة، وعددها 19 فحصاً كانت سلبية، مجددة خلو القطاع من مرض (كورونا) الجديد حتى اللحظة.



