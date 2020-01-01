القواسمي: عزل الهيئة القيادية في سجن "ريمون" الإسرائيلي إجراء عنصري قمعي

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي إن عزل الهيئة القيادية لأسرانا في سجن "ريمون" منذ عشرة أيام، ما هي إلا "خطوة عنصرية قمعية تدلل على عقلية الإجرام في تل أبيب".

وأضاف القواسمي في بيان له، مساء اليوم الجمعة، أن "عزل المناضلين الأبطال القادة حاتم القواسمي وعمر خرواط وأسامة اسعيد وإبراهيم عبد الحي، المحكومين بالمؤبدات، ومضى على اعتقالهم ما يقرب من تسعة عشر عاما، إنما يهدف إلى معاقبة الحركة الأسيرة برمتها، ومحاولة رخيصة لابتزاز أسرانا البواسل والمساومة على حقوقهم التي انتزعوها بالأمعاء الخاوية عبر عقود طويلة"، مؤكدا أن إرادة أبطالنا أقوى من جلاديهم، ومعنويات أسرانا أكبر من إجراءات الاحتلال الغاصب.

وطالب القواسمي كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على معاناة أسرانا البواسل، وما يتعرضون له من تعذيب وإجراءات احتلالية لا يمكن وصفها، موجها تحية إكبار وإجلال للأسرى.