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سفيرتنا تطلع رئيس البرلمان الايرلندي على تطوارت الأوضاع في فلسطين

الجمعة 13 مارس 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرتنا تطلع رئيس البرلمان الايرلندي على تطوارت الأوضاع في فلسطين


دبلن /سما/

 أطلعت سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبة عبد المجيد رئيس البرلمان الإيرلندي شين فيرغايل على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وممارسات الاحتلال اليومية لتطبيق بنود "صفقة القرن"، وخاصة اتساع وتيرة الاستيطان، وموافقة سلطات الاحتلال على شق طريق شرق القدس المحتلة خاص بالفلسطينيين.

كما وضعت السفيرة رئيس البرلمان في صورة الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي أثنت عليها منظمة الصحة العالمية.

من جهته، أكد رئيس البرلمان أن موقف ايرلندا سيبقى داعما للقضية الفلسطينية ونضال شعبنا، وأن الشعب الإيرلندي لا يمكنه إلا أن يقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت عبد المجيد عمق العلاقات البرلمانية والتاريخية بين ايرلندا وفلسطين، معربة عن شكرها للشعب الايرلندي وعلى مواقفه الداعمة لشعبنا.

#سفارة فلسطين #البرلمان الإيرلندي #القضية الفلسطينية #صفقة القرن

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