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ملحم: المصابون بـفيروس"كورونا" بصحة جيدة و35 عينة قيد الفحص

الجمعة 13 مارس 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: المصابون بـفيروس"كورونا" بصحة جيدة و35 عينة قيد الفحص


رام الله / سما /

 قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن المصابين بـفيروس "كورونا" الـ35 بصحة جيدة، وأن هناك 35 عينة قيد الفحص المخبري، سيتم الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق الليلة.

وأكد ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المسائي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" والتدابير الاحترازية، بمدينة رام الله، أنه لم يطرأ أي تداعيات على أي من المصابين، بما فيهم الحالات التي تخضع للحجر الصحي.

وأضاف أن الفحوصات المخبرية للعينات التي تؤخذ من المواطنين في بيت لحم ستتم في مدينة بيت لحم، دون الحاجة لإرسالها إلى المختبر المركزي بمدينة رام الله كما كان معمول به سابقا، تسهيلا على المواطنين، ولإصدار النتائج بأقصى سرعة.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم #كورونا #فلسطين

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