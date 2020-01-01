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"نيويوك تايمز": عدد صغير جدا من الولايات الأمريكية لم تسجل بها أي حالات كورونا

الجمعة 13 مارس 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويوك تايمز": عدد صغير جدا من الولايات الأمريكية لم تسجل بها أي حالات كورونا


واشنطن /سما/

 نشرت صحيفة "نيويوك تايمز" إحصائيات تخص انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تزامنا مع ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها إلى أكثر من 1663.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابات وقعت إما نتيجة احتكاك داخل الولايات المتحدة أو نقلها أشخاص كانوا في رحلات خارجية، موضحة أن عدد الإصابات المرتبطة بأشخاص سافروا إلى مصر هي 45، فيما يبلغ عدد الإصابات الناجمة عن أشخاص قدموا من إيطاليا 34.

وأضافت: صباح الخميس، سجلت 44 ولاية والعاصمة واشنطن 1257 إصابة بالفيروس على الأقل وفقا لقاعدة بيانات الصحيفة، كما سجلت 37 حالة وفاة.

ولا يزال عدد صغير جدا من الولايات الأمريكية التي لم تسجل فيها أي حالات إصابة، ولكن المسؤولين يقولون إنها مسألة وقت فقط قبل أن يكتشف الفيروس داخل حدود تلك الولايات.

#الولايات المتحدة #كورونا

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