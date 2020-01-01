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إصابة رجل إطفاء والدفاع المدني ينفذ 75 مهمة في قطاع غزة

الجمعة 13 مارس 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة رجل إطفاء والدفاع المدني ينفذ 75 مهمة في قطاع غزة


غزة / سما /

أصيب رجل إطفاء في الدفاع المدني، خلال عمله اليوم الجمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما نفذت طواقم الدفاع المدني 75 مهمة في القطاع، على إثر المنخفض الجوي.

وقالت وزارة الداخلية بغزة، إن رجل الإطفاء المساعد باسم العبسي أصيب أثناء إزالة الخطر عن منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح جنوب القطاع، بفعل الرياح الشديدة خلال المنخفض الجوي.

واليوم، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، تنفيذ 78 مهمة إنقاذ نتيجة أضرار خلفتها "عاصفة التنين".

وقال إن" طواقمه نفذت 78 مهمة في جميع محافظات القطاع تمثلت بإزالة ألواح من الصفيح و11 شجرة سقطت بفعل الرياح الشديدة، وأعمدة كهربائية، وخزانات للمياه".

وحذر خبراء الطقس والأرصاد الجوية من اشتداد تلك العاصفة، المصحوبة برياح شديدة، وأمطار غزيرة، والتي ضربت منذ الخميس عدة دول بالمنطقة بينها مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق.

#اصابة #قطاع غزة #الدفاع المدني

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