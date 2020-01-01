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اعتقال شابين جنوب قطاع غزة

الجمعة 13 مارس 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شابين جنوب قطاع غزة


غزة / سما /

اعلن جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم الجمعة اعتقال فلسطينيان من قطاع غزة بعد اجتيازهما السياج الفاصل باتجاه الأراضي المحتلة عام٤٨، دون الاعلان عن اسمائهما او الكشف عن مصيرهما.

وأوضح ناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه بذلك يرتفع عدد الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية او الشمالية للقطاع باتجاه الاراضي المحتلة عام١٩٤٨ الى (١٤) فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف فروانة: ان كل من اجتياز الحدود كانت نهايتهم الاعتقال، وعوملوا بقسوة وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والضغط،  وهذه المحاولات ازدادت خلال السنوات الاخيرة

واصبحت تشكل ظاهرة خطيرة آخذة بالاتساع، تستدعي التوقف امامها  ودراسة دوافعها، والعمل على تجنب توابعها وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع الفلسطيني.

#اعتقال #حدود غزة #تسلل #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة

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