ما الأعراض الأولى لفيروس كورونا وكيف نميزه عن الإنفلونزا العادية؟

وكالات -

حذر خبراء من أن كبار السن والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية، هم الأكثر عرضة لخطر كورونا القاتل، ولكن يتوجب على الجميع توخي الحذر والانتباه لأعراض المرض الشائعة.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا لـ Covid-19: سعال مستمر جديد وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وبالنسبة لمعظم الناس، يسبب الفيروس عدوى خفيفة، ويمكن أن يعاني بعض المرضى أيضا من ضيق في التنفس.

ويعد Covid-19 مرضا جديدا، ونتيجة لذلك ما يزال العلماء يكافحون من أجل فهمه بالكامل. ويعتقد الخبراء أنه ينتشر عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس، وكذلك عن طريق اللمس والمصافحة.

وحذر رئيس الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس وايتي، من أن القطيرات يمكن أن تعيش في الحافلة أو على درابزين وسائل المواصلات لمدة تصل إلى 3 أيام.

ويقول السؤال المقلق للكثيرين حاليا: كيف يختلف Covid-19 عن الإنفلونزا أو نزلات البرد؟.

تتشابه أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا مع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى. ومع ذلك، من المرجح أن تظهر أعراض الإنفلونزا بشكل أسرع.

وتوضح إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، أن علامات الإنفلونزا تشمل:

• حمى مفاجئة - درجة حرارة 38 درجة مئوية أو أعلى.

• آلام في الجسم.

• الشعور بالتعب أو الإرهاق.

• سعال جاف.

• التهاب الحلق.

• صداع.

• صعوبة النوم.

• فقدان الشهية.

• الإسهال أو آلام البطن.

• الشعور بالغثيان أو المرض.

ما مدى سرعة ظهور أعراض Covid-19؟

يُعتقد أن أعراض Covid-19 تظهر بين يومين و11 يوما بعد إصابة الشخص.

ووجد بحث جديد، أجري من قبل علماء في جامعة جونز هوبكنز، أن متوسط ​​فترة الحضانة 5.1 أيام.

وأظهرت الأدلة أن 97.5% من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض، شهدوا ذلك في غضون 11.5 يوما من الإصابة.

ويقول الخبراء إن هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن الناس يمكن أن ينشروا الفيروس دون ظهور أعراض.

المصدر: ذي صن