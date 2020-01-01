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السفير طوباسي يسلم رسالة من المالكي لنظيره اليوناني

الجمعة 13 مارس 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير طوباسي يسلم رسالة من المالكي لنظيره اليوناني


اثينا /سما/

 سلّم سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، اليوم الجمعة، رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى نظيره اليوناني دندياس.

وتطرق المالكي، في الرسالة التي تسلمها مدير المكتب الدبلوماسي لوزير الخارجية اليوناني السفير ايوانس تساووس، إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في 23 آذار/مارس الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبما يفترض نقاشه بين دول الاتحاد حول القضية الفلسطينية، وعملية السلام بالشرق الأوسط.

وناقش طوباسي وتساووس، الموقف والرؤية الفلسطينية، ومخاطر الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتصعيد وتوسيع الاستيطان، والتهديد بإجراءات الضم وفق عقلية حكومة الاحتلال ومنهجها العنصري المتطرف الرافض للسلام، وما يشجعها في ذلك ما جاء في نصوص بـ"صفقة القرن" وسياسات الإدارة الأميركية العدائية لشعبنا، التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ المشروع الاستعماري.

ودعا السفير طوباسي، اليونان إلى القيام بدورها الفاعل المنسجم مع مواقفها التاريخية، من خلال التأكيد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والسياسية، بناء على قواعد القانون الدولي، والمبادئ الناشئة للاتحاد، وضرورة اتخاذ مواقف عملية فاعلة تجاه سياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتمييز العنصري.

وشدد على ضرورة قيام اليونان ودول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بهدف الحفاظ على مصداقية الاتحاد ودوره المفترض في عملية السلام، من خلال الرعاية الدولية، وترجمة مبدأ حل الدولتين إلى معنى عملي ينسجم مع القرارات الدولية وحق تقرير المصير للشعوب.

وبحث الطرفان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

#فلسطين #اليونان #السفير طوباسي #رياض المالكي

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