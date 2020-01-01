الاحتلال يجبر عائلة من مخيم شعفاط على هدم بنايتها المكونة من 4 طوابق

القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة المواطن طارق محمد علي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، على هدم بنايتها المكونة من أربعة طوابق، منها طابقان مأهولان والآخران قيد الإنشاء.

وأفاد المواطن علي، اليوم الجمعة، بأنه شرع وعائلته بهدم البناية بواسطة جرافة خاصة، بعد أن تسلم قرارا قبل نحو أسبوعين من قبل "المحكمة العليا" الإسرائيلية، يقضي بهدم البناية ذاتيا وإلا فإنه سيتكفل بدفع تكلفة الهدم في حال هدمتها جرافات الاحتلال، بحجة أن البناية تطل على مستوطنة "بسغات زئيف".

ويشار إلى أن مخيم شعفاط محاط بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية، كما يحاصره جدار الفصل العنصري من ثلاث جهات.