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العطاري: طواقم وزارة الزراعة تعمل على حصر الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي

الجمعة 13 مارس 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
العطاري: طواقم وزارة الزراعة تعمل على حصر الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي


رام الله / سما /

قال وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الجمعة، إن طواقم الوزارة تواصل عملها الميداني حاليا، لحصر الأضرار الزراعية الناجمة عن المنخفض الجوي.

وأكد العطاري، في بيان صحفي، أنه في إطار متابعة الحكومة للآثار السلبية الناجمة عن المنخفض الجوي، فإن الوزارة، ومن خلال دوائر الإرشاد الفنية، تواصلت مع المزارعين من أجل اتباع الوسائل الوقائية الكفيلة بتخفيف الآثار السلبية قبل بدء المنخفض.

وأشار إلى مجموعة من الاتصالات التي جرت مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الفلسطينية، من أجل الوقوف مع المزارعين في هذه المحنة التي خلفت أضرارا في قطاع الزراعة بالمحافظات الجنوبية والشمالية، مشددا على أهمية الوقوف مع المزارعين الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الأرض، ويوفرون جزءا هاما من الأمن الغذائي الفلسطيني.

#وزارة الزراعة #رياض العطاري #اضرار #المنخفض الجوي

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