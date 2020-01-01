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الأردن يعلن خلوه من فيروس كورونا بعد شفاء المصاب الوحيد

الجمعة 13 مارس 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يعلن خلوه من فيروس كورونا بعد شفاء المصاب الوحيد


عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته يوم الجمعة، مستشفى الأمير حمزة برفقة زميله المشتبه باصابته بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية شفاء المصاب.

واستقبل الدكتور جابر المصاب وزميله المشتبه به بعد خروجهما من العزل، مؤكدا بذلك خلو الاردن من الفيروس.

وأكد مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، خضوع المصاب للفحص المجهري لمرتين قبل إخراجه حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، حيث جاءت نتيجة فحص المريض بداية الأسبوع الماضي سلبية وخلوه من الفيروس كما تم اعادة الفحص المجهري الثاني بعد اربعة ايام والتي ظهرت نتيجتها مساء امس وكانت سلبية أيضًا لتؤكد خلو المريض من الفيروس.

وأشار الدكتور الخشمان الى خضوع المريض الى صور طبقية للرئتين اليوم للتأكد من سلامتهما وعدم تضررهما ودراسة وتقييم حالة المصاب والتأكد من شفائه قبل مغادرته من خلال عرضها على اللجنة الوطنية للأوبئة.

#الاردن #كورونا

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