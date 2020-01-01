حملة تعقيم شاملة في جنين لمكافحة فيروس كورونا

جنين / سما /

باشرت طواقم بلدية جنين ، بحملة واسعة لتعقيم المساجد والاسواق ، والمرافق العامة في المدينة ، بناء على الخطة التي اقرها المجلس البلدي ، انسجاماً مع الخطة الوطنية العامة لادارة الازمة في محافظة جنين .

واوضح رئيس البلدية فايز السعدي ، ان الحملة التي ستستمر بشكل دائم تأتي انسجاما مع حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس في فلسطين للوقاية من انتشار الفايروس والحفاظ على صحة المواطنين ، والتي في اطارها ، قامت الطواقم بتعقيم مؤسسات المدينة والملعب البلدي، ودينموميتر البلدية ، ودائرة الحركة والميكانيك والمستودعات ، ومكاتب الكراجات والمرافق الصحية التابعة لها ، اضافة لجميع مباني البلدية والتي تضم : المبنى الرئيس ، مركز خدمة الجمهور ومكاتب الموظفين ، ومركز الطفل الثقافي .

وذكر السعدي ، أن طواقم البلدية بما فيها الادارية ، تنفذ أعمال التعقيم ضمن خطة منظمة تشمل المدارس وبيوت المسنين والجمعيات والمنطقة الصناعية والمحطة الاردنية ومحاكم البداية وصلح جنين ومراكز التأهيل والمرافق العامة ، كما وزعت البلدية على المواطنين نشرات إرشادية توعوية حول النظافة العامة و الاجراءات الوقائية .

وشاركت عدة مؤسسات وشركات في تقديم المعقمات لمساندة حملات الوقاية في المدينة منها : شركة البريق للمنظفات ، شركة الطويل للتجارة العامة ، صيدلية الظاهر وصيدلية المرحوم صلاح الطرزي وغيرها .

على نفس الصعيد ، نفذ الدفاع المدني في محافظة جنين بمشاركة المتطوعين ، حملة تعقيم على المرافق ومؤسسات المدينة ، شملت الحملة المركز الكوري المعد كمستشفى ميداني ومديرية الصحة والمسجد الكبير وسط مدينة جنين .