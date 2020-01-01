هل تم الاتفاق على مقترح تشكيل حكومة طوارئ تضم جميع الأحزاب لمواجهة كورونا؟.. غانتس يوضح

القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه ما زال ينتظر رد بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، على اقتراحاته بشأن تشكيل حكومة طوارئ تضم جميع الأحزاب والكتل السياسية الإسرائيلية.

وأوضح غانتس في تصريحات نقلها موقع يديعوت أحرونوت، إنه اقترح على نتنياهو أن تلتقي فرق التفاوض من الجانبين من أجل بحث هذا الخيار. مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتلقى إجابة وما زال ينتظر.

واعتبر أن تشكيل حكومة طوارئ وطنية تضم جميع الأحزاب هو الخيار الصحيح لإسرائيل حاليًا في ظل تعمق الأزمة السياسية وكذلك لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وكان نتنياهو هاتف غانتس فجر اليوم وبحثا إمكانية تشكيل مثل هذه الحكومة، وسط ترحيب من فصائل مختلفة بهذا الخيار لمواجهة خطر كورونا في ظل انتشاره بإسرائيل ووقوع إصابات أدت لتعطيل الحياة فيها.