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هيئة الأسرى: المصاب أسامة صالح بوضع صحي مستقر

الجمعة 13 مارس 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: المصاب أسامة صالح بوضع صحي مستقر


رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوه، اليوم الجمعة، ان الوضع الصحي للأسير المصاب أسامه محمد صالح يحيى مستقر وفي تحسن.

ولفت عجوة، الى ان المصاب صالح ١٧ عاما طالب ثانوية عامه من قرية دير نظام قضاء رام الله، أعتقل بعد اطلاق جيش الاحتلال الرصاص عليه بتاريخ ١١.٣.٢٠٢٠

واوضح المحامي، انه وبعد اصابته جرى نقله في البداية الى معسكر للجيش ومن ثم نقل الى المستشفى حيث كانت اصابته في القدمين اليمنى واليسرى، وبعدها تم نقله الى سجن عوفر رغم جراحه التي لا زالت بحاجه الى رعاية طبية واهتمام.

واشار عجوه، الى انه عقدت في هذا اليوم الجمعة جلسة تمديد توقيف للمعتقل في المحكمة العسكرية في عوفر، وقد تم احضاره للمحكمة، وتم تمديد توقيفه مدة أربعة أيام.

#اسير #الظروف الصحية

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