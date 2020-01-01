الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها الأسبوعية المقبلة عبر "Video Conference"

القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، اليوم الجمعة، مع كل من وزير الصحة "يعقوب ليتسمان" ووزير السياحة "ياريف ليفين" ووزير الاقتصاد "إيلي كوهين" ومسؤولين كبار آخرين.

وجاء اجتماع "نتنياهو" بحسب بيان نشره مكتبه عبر "فيسبوك" في مقر رئاسة الوزراء بالقدس المحتلة، لإجراء مباحثات حول فيروس "كورونا" وانتشاره.

وأضاف البيان: نعقد جلسات ونتخذ قرارات على مدار الساعة، بما في ذلك في ساعات الصباح وبعد الظهر، عقدنا جلسات متعددة ولكننا حرصنا على مسافة متر بيننا وبقدر الإمكان مترين.

وأكد أن جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، ستكون من خلال "Video Conference" من أجل الحفاظ على الاجراءات الوقائية، مضيفاً "نعطي مثالاً يحتذى به للمواطنين ونأمل أن كل واحد منكم يتصرف وفقاً لهذا النهج".

وأضاف "نبذل حالياً جهوداً كبيرة من أجل تعزيز وتيرة الفحوصات وتقليل وتيرة الإصابات وبطبيعة الحال من أجل تعزيز وصون الأطقم الطبية وسنتخذ خطوات أخرى، لا داعي للهرع إلى محلات التجارة فهناك مواد غذائية كافية للجميع بما في ذلك أثناء عيد الفصح"، كما جاء.