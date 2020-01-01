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الخارجية الصينية تعلق على اتهاماتها للجيش الأمريكي بنشر فيروس كورونا في الصين

الجمعة 13 مارس 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الصينية تعلق على اتهاماتها للجيش الأمريكي بنشر فيروس كورونا في الصين


سما / وكالات/

علَّقت الخارجية الصينية اليوم الخميس، على تصريح صادر عن المتحدث باسمها الذي يتهم الجيش الأمريكي بالوقوف وراء نشر فيروس كورونا (كوفيد -19) في الصين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة غين شوان، أن مصدر سلالة كورونا يجب أن يحدده العلماء، لافتاً إلى انَّ المجتمع الدولي لديه آراء مختلفة عدة بشأن مصدر انتشار الفيروس، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء على المستوى الدولي.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن قضية مصدر هذا الوباء تعود إلى مجال العلم.

ويأتي هذا التصريح بعد أن نشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

#الصين #كورونا #الجيش الامريكي #كوفيد 19

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