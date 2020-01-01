تمديد اعتقال الناشطة آية الخطيب حتى الأحد المقبل

القدس المحتلة / سما /

مددت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال الناشطة آية الخطيب (30 عاما) من قرية عرعرة من مناطق عام 1948 حتى يوم الأحد القادم.

وتمجهر مناصرون للناشطة الخطيب أمام ساحة المحكمة، وطالبوا بالإفراج عنها.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسيرة آية الخطيب أنها نشطت عبر صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بجمع التبرعات لحالات إنسانية من المرضى وتحديداً الأطفال من الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية، كما جمعت تبرعات لطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون دفع أقساطهم المادية للجامعات.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرة آية الخطيب بتاريخ 17 شباط من العام الجاري.