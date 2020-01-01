الشرطة تقبض على أصحاب مقاهي لم يلتزموا بالإغلاق في رام الله

رام الله / سما /

ألقت الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على أصحاب مقاهي لم يلتزموا بقرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة، في ظل حالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت إدراة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة على إلقاء القبض على خمسة من أصحاب المقاهي أثناء الدوريات الاعتيادية لشرطة محافظة رام الله والبيرة في المدينة، مشيرة إلى التحفظ على الاشخاص الخمسة بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض، حسب المادة 81 من قانون الصحة، وذلك تمهيداً لاحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.