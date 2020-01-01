رسميا.. برشلونة يوقف كل أنشطته حتى إشعار آخر بسبب كورونا

وكالات

أعلن فريق برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تجميد نشاطه حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدر نادي برشلونة بيانا رسميا، ظهر اليوم، أكد خلاله تجميد أنشطة الفريق الأول لكرة القدم.

وقال البيان، "نظرا للأوضاع الصحية الراهنة، ووفقا لتوصيات الطاقم الطبي بالنادي، قام الفريق الأول بتعليق جميع أنشطته حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان "تم اتخاذ القرار بعد اجتماع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو صباح اليوم، مع الجهاز الفني بقيادة كيكي سيتين واللاعبين للحديث عن الموقف قبل إصدار القرار الرسمي".

​وتابع البيان "في الأيام القادمة سيتبع اللاعبون خطة تمرين بدني شخصية ومحددة من منازلهم، تحت إشراف مدربي الفريق".

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية في الدوري، أمس الخميس، قرارا بتأجيل بطولتي الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية على الأقل لمدة جولتين مقبلتين.

وجاء القرار بناء على توصيات من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد السبب لمرض "كوفيد 19".

وسجلت إسبانيا حتى الأربعاء الماضي، 1600 إصابة و35 وفاة بفيروس كورونا، وتعد ثاني أكثر بلدان أوروبا التي تشهد تفشيا للفيروس، بعد إيطاليا التي سجلت 10 آلاف إصابة و631 حالة وفاة.