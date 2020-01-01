  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا.. برشلونة يوقف كل أنشطته حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الجمعة 13 مارس 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. برشلونة يوقف كل أنشطته حتى إشعار آخر بسبب كورونا


وكالات

أعلن فريق برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تجميد نشاطه حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدر نادي برشلونة بيانا رسميا، ظهر اليوم، أكد خلاله تجميد أنشطة الفريق الأول لكرة القدم.

وقال البيان، "نظرا للأوضاع الصحية الراهنة، ووفقا لتوصيات الطاقم الطبي بالنادي، قام الفريق الأول بتعليق جميع أنشطته حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان "تم اتخاذ القرار بعد اجتماع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو صباح اليوم، مع الجهاز الفني بقيادة كيكي سيتين واللاعبين للحديث عن الموقف قبل إصدار القرار الرسمي".

​وتابع البيان "في الأيام القادمة سيتبع اللاعبون خطة تمرين بدني شخصية ومحددة من منازلهم، تحت إشراف مدربي الفريق".

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية في الدوري، أمس الخميس، قرارا بتأجيل بطولتي الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية على الأقل لمدة جولتين مقبلتين.

وجاء القرار بناء على توصيات من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد السبب لمرض "كوفيد 19".

وسجلت إسبانيا حتى الأربعاء الماضي، 1600 إصابة و35 وفاة بفيروس كورونا، وتعد ثاني أكثر بلدان أوروبا التي تشهد تفشيا للفيروس، بعد إيطاليا التي سجلت 10 آلاف إصابة و631 حالة وفاة.

#برشلونة #مباريات #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات لمواجهة كورونا.. ابرزها: منع سفر المواطنين وتعليق التعليم

الحية يكشف مطالبات وتوصيات "حماس" بخصوص "كورونا" و"حريق النصيرات"..

إيران: صور أقمار صناعية تكشف مقبرة جماعية لضحايا كورونا (فيديو)

كورونا: "الأوقاف" تدعو المواطنين للصلاة في منازلهم حفاظاً على سلامتهم

نتنياهو يحذر :عدد الوفيات في اسرائيل جراء كورونا سيصل لأعداد كبيرة.. ويدعو لتشكيل حكومة طوارئ

رئيس بلدية النصيرات يؤكد إقالته من منصبه على خلفية أحداث الحريق الأليم

محلل اسرائيلي : بعد تجربة الكورونا ـ من الجيد أننا لم نهاجم ايران

الأخبار الرئيسية

شمالي: "الأونروا" تعاني من عجز بمليار دولار وقد نضطر لقرارات صعبة في نهاية إبريل

الحكومة : تسجيل ٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والعدد يرتفع الى 35

ESGR0psWAAoTmW5

روسيا تخطط لتنظيم مؤتمر عام للمصالحة الوطنية للفلسطينية

48402

محلل اسرائيلي : بعد تجربة الكورونا ـ من الجيد أننا لم نهاجم ايران

p

12 رصاصة أصابت السيارة.. شبان يطلقون النار على سيارة مستوطنين غرب رام الله