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يهود روسيا يرفضون اعتبار كورونا من علامات الساعة

الجمعة 13 مارس 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
يهود روسيا يرفضون اعتبار كورونا من علامات الساعة


وكالات

اعتبر رئيس اتحاد الطوائف اليهودية في روسيا، الحاخام ألكسندر بورودا، أن ما "نشهده حاليا من تفشي فيروس كورونا والاضطرابات الاقتصادية والحروب ليست علامات على اقتراب يوم القيامة".

وقال الحاخام ، ردا على أسئلة مستخدمي "إنستغرام": "لا يصح النظر إلى الكوارث المذكورة كشيء خارج عن الإطار الدنيوي، وبالتأكيد ليست علامات على قرب ظهور المسيح (الذي تربط الديانة اليهودية نهاية العالم بمجيئه)".

وأشار بورودا إلى أن الحروب بين الدول أصبحت للأسف حالة مألوفة للمجتمع، وأضاف: "إذا نظرنا إلى تاريخ العالم، فسنجد أن فترات الحروب كانت أطول من فترات السلام والهدوء".

أما بالنسبة لفيروس كورونا، فلا يمكن مقارنته، وفق الحاخام، بالأوبئة المروعة مثل الحمى الإسبانية، التي أودت بحياة ثلث سكان أوروبا في بداية القرن العشرين، أو الطاعون في العصور الوسطى.

وقال: "لقد وضعت تلك الأوبئة بالفعل مسألة بقاء البشرية على المحك. أما الآن، ولحسن الحظ، فإن الأمر ليس كذلك".

المصدر: "إنترفاكس"

#روسيا #يهود #فيروس كورونا

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