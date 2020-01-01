دعاء أبو شمالة من الفقر إلى القبر!!!

غزة/عبد الهادي مسلم /

كانت مجتمعة مع أفراد أسرتها في غرفة مغطاة بألواح الصفيح لتناول كوبا من الشاي استعدادا لصلاة العشاء.

لم تكن الطفلة دعاء عاطف أبو شمالة ١١ عاما من مخيم البريج وسط قطاع غزة تعرف او تتوقع أن خزان المياه الكبير الموجود على سطح الغرفة الوحيدة في منزل لا تتجاوز مساحته ٣٥ مترا سيسقط نتيجة الرياح الشديدة عليها وباقي أفراد أسرتها وسيفقدها حياتها ولكنه اولا القضاء والقدر وثانيا أنياب الفقر الذي تعاني منه وجعلها تسكن في منزل يفتقر لأدنى مقومات الحياة وثالثا لمجتمع الذي لا يرحم ومسؤولين لا يفتشون عنها لكي يخرجوها من هذا الوضع المزري.

نقلت الطفلة دعاء الى المستشفى ولكنها فارقت الحياة وبقيت شقيقتها (رواء - 6 سنوات) والتي اصيبت بجراح بالغة في غرفة العناية المركزة ونجا شقيقها الوحيد (محمد - 9 سنوات) من الموت والذي اصيب بجراح طفيفة وحالته مستقرة.

وفي حالة من الحزن يشرح والد الطفلة دعاء ما جرى قائلا :"كان أفراد أسرتي مجتمعين في غرفتنا الوحيد على سطح منزل أشقائي لتناول الشاي في ظل رياح شديدة وانا خارج الغرفة واذ فجأة خزان المياه الكبير الموجود على سطح الغرفة يسقط عليهم فأسرعت لأزاحته والصراخ على أشقائي لكي يساعدوني في إنقاذ أطفالي من تحت الخزان.

ويصمت الوالد والدموع تتساقط من عينيه ليكمل ما جرى قائلا " رفعت طفلتي دعاء ورواء وكانتا بوضع صعب وطفلي محمد والحمد لله كانت أصابته طفيفة وثم نقلهم للمستشفى حيث أبلغت أن دعاء قد فارقت الحياة.

وفي تنهيدة قوية تنم عن مدى الحزن الذي يعتصر قلبه وعن قوة إيمانه بقضاء الله يقول "الحمد لله على كل شيء ولكن كما تشاهدون الفقر الذي تعاني منه أسرتي هو السبب ، متسائلا:" في ظل هذا الجو ماذا تتوقعون من منزل متهالك مغطى بالواح الصفيح على السطح عليه خزان مياه كبير؟".

ويسترسل عن معاناته قائلا:" انا أعاني من ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة ولا يوجد لي شقة أسكن فيها عند أهلي فأرغمت بالسكن بالأيجار ونظرا لعدم مقدرتي على دفع اجرته وتراكم الديون والوضع الصعب ما كان مفر أمامي الا العودة للسكن عند أهلي وبناء غرفة ومطبخ وحمام مغطاة بألواح الصفيح حتى استريح من دفع الأجرة ولكي لا أصبح نصابا مع علمي أن هذا المنزل أيل للسقوط في أي لحظة!!.

ويشير المواطن أبو شمالة الى خزان المياه الذي سقط على أطفاله قائلا لو أن هذا الخزان موجود على سقف باطون لما سقط ؟ ولكنه الفقر الفقر !!! فلقد غادرت طفلتي دعاء الدنيا لتستريح من الفقر الى القبر؟.

ويستذكر المواطن أبو شمالة طفلته دعاء والدموع تتساقط من عينيه كانت متفوقة دائما في المدرسة ونالت على جوائز عديدة تساعد امها حنونة على أخواتها مواظبة على الصلاة تحفظ أجزاء من القرآن الكريم ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يشفي الله أختها رواء.

وفي ختام حديثه لم ينس المواطن أبو شمالة أن يوجه رسالة إلى السيد الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء و المسؤولين والوزارات المعنية ووكالة الغوث والمؤسسات الخيرية وعلى رأسها جمعية الفلاح الخيرية والذي يترأسها الدكتور رمضان طنبورة واهل الخير ان يقفوا الى جانبه وان يخففوا من مصابه الجلل ويساعدوه ببناء منزله حتى لا تتكرر المأساة واو تسليمه شقه والتكفل بتبني أسرته.