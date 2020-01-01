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محلل اسرائيلي : بعد تجربة الكورونا ـ من الجيد أننا لم نهاجم ايران

الجمعة 13 مارس 2020 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل اسرائيلي : بعد تجربة الكورونا ـ من الجيد أننا لم نهاجم ايران


القدس المحتلة / سما /

تطرق المحلل العسكري عامي دومبا إلى تعامل اسرائيل مع فايروس الكورونا قائلا بأنها أظهرت فشلا ذريعا في تعاملها مع هذا الفايروس، وذلك على عكس دول أخرى أظهرت فعالية عالية في علاج هذا الوباء مثل كوريا الجنوبية والصين وسينغافورة.

ووفقا لموقع "اسرائيل ديفنس" فقد أوضح دومبا قائلا :"من الجيد بأن اسرائيل لم تقدم على ضرب ايران، حيث أن الحرب مع ايران كادت أن تنشب عدة مرات خلال العقد الأخير، في ظل الرغبة الاسرائيلية بتوجيه ضربة للمنشئات النووية الايرانية.

وأضاف بأن الفشل الاسرائيلي في علاج فايروس الكورونا أظهر مدى الضعف والفشل الذريع الذي سنواجهه في حال نشبت حرب مع ايران.

وتطرق دومبا إلى سيناريو الحرب المتوقع مع ايران التي تبعد مسافة 1600 كم من اسرائيل موضحا بأن المعركة المقبلة معها ستتمحور في ثلاثة محاور أساسية وهي ضربة صاروخية متبادلة بين الطرفين على مراكز المدن الرئيسية، ومعركة صاروخية مع حزب الله في لبنان ومعركة صاروخية أخرى مع غزة في الجنوب.

وأضاف بأن ايران ستعمل في المعركة المقبلة على شل الاقتصاد الاسرائيلي وإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى وعرقلة تجنيد واستنفار قوات الاحتياط، كما سيعمل الجيش الاسرائيلي على احتلال مناطق في غزة ولبنان واحتلال مناطق معينة في ايران.

#ايران #اسرائيل #فيروس كورونا

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