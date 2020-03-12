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فيروس كورونا قد يؤدي إلى إصابة الرجال بالعقم !

الجمعة 13 مارس 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس كورونا قد يؤدي إلى إصابة الرجال بالعقم !


وكالات

توصل خبراء متخصصون في مركز الطب التناسلي بمستشفى تونغجي في مدينة ووهان الصينية إلى استنتاج مفاده، أن فيروس كورونا الجديد يمكن نظريا أن يلحق أضرارا بقدرة الرجال على الإنجاب.

ونقلت صحيفة "South China Moring Post" عن الأطباء قولهم إن الإصابة بعدوى فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المناعي في الخصيتين.

ورأوا في هذا الشأن، أن مثل هذا الضرر الصحي يمكن أن يتسبب في حدوث التهاب بالخصيتين، ما يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وصولا إلى العقم.

وأوصى الاختصاصيون بأن يخضع الرجال الذين أصيبوا بالفيروس التاجي لفحوصات لمعرفة مدى تأثير العدوى على خصوبتهم.

من جانب آخر، درس علماء صينيون خصائص انتشار عدوى الفيروس التاجي في بلدان مختلفة، وتوصلوا إلى استنتاج يقول إن الظروف المثلى لانتقال العدوى تكون في درجات حرارة من 5 إلى 8.72 درجة مئوية، ورطوبة ما بين 35 – 50%.

#فيروس كورونا #العقم #الصين

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