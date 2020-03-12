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تقديرات بإصابة اكثر من 100 ألف بفيروس "كورونا" في أوهايو الأميركية

الجمعة 13 مارس 2020 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات بإصابة اكثر من 100 ألف بفيروس "كورونا" في أوهايو الأميركية


وكالات

قال حاكم ولاية أوهايو الأميركية إن تقديرات إدارة الصحة تشير إلى أن نحو 1% من سكان الولاية يحملون فيروس كورونا.

فقد ذكر حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين أنه على علم بأن "1% من سكان ولايتنا يحملون فيروس كورونا اليوم، مما يعني إصابة أكثر من 100 ألف شخص".

وأضاف ديواين في حديث لشبكة "سي.أن.أن" الإخبارية "قد نصل إلى مرحلة لا نتمكن فيها من إجراء فحوص كورونا بسبب كثرة الإصابات".

وكانت الولاية قد أعلنت في وقت سابق إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بسبب فيروس كورونا.

كما أعلن رئيس بلدية نيويورك حالة الطوارئ بسبب تفشي الفيروس. وكان حاكم ولاية نيويورك قد أعلن حالة الطوارئ قبل أيام.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن ولاية ميريلاند ستغلق أبواب المدارس في الفترة بين 16 و27 مارس/آذار الجاري. وفي ولاية كاليفورنيا ستغلق مدينة الألعاب "ديزني لاند" أبوابها ابتداء من السبت القادم

#امريكا #فيروس كورونا #اصابات

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