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زوجة رئيس وزراء كندا تصاب بـ"كورونا".. ماذا عنه؟

الجمعة 13 مارس 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة رئيس وزراء كندا تصاب بـ"كورونا".. ماذا عنه؟


وكالات

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الفحوص أكدت إصابة زوجته صوفي بفيروس كورونا.


وقال المتحدث، في بيان على تويتر، إن رئيس الوزراء بصحة جيدة، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة.


وأضاف البيان أن زوجة ترودو ستخضع للعزل الصحي في الوقت الحالي، بينما سيبقى رئيس الوزراء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما.
 

وحتى فجر الجمعة، سجلت كندا 142 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، توفيت واحدة منها، وتماثل 11 للشفاء.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 135 ألفا، وأكثر من 4900 حالة وفاة، فيما تماثل نحو 70 ألفا للشفاء.

#رئيس الوزراء #كندا #فيروس كورونا

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