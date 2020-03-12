"التنين" يضرب مصر ويقتل 4 أشخاص

القاهرة / وكالات /

ضربت مصر ولأول مرة عاصفة عاتية أطلق عليها اسم منخفض "التنين"، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 30.

بدأ نشاط المنخفض في الساعات الأولى ليوم الخميس بمصر وكان ذروته وتمركزه بمنطقة وسط وشمال صعيد مصر ليمتد لجميع أنحاء البلاد والمنخفض عبارة عن رياح عاتية سرعتها وصلت إلى 70 كم في الساعة وأمطار رعدية وصواعق ورعد وبرد شديد.

وتجمع كميات كبيرة من المياه بشوارع مصر أدت إلى سيول لأول مرة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

فيما توالت الحوادث بمناطق متفرقة بمصر نتيجة الامطار الرعدية والصواعق المتجمعة وخطورة أعمدة الإنارة التي كهربت المياه المتجمعة على الأرض أدت الى صعق ووفاة شابين يستقلا سيارة اعلا الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بالهرم.

كما انهار منزل من 5 طوابق بمركز ابو تشت بمحافظة قناة بصعيد مصر ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 5 افراد بجروح شديدة وحالتهم حرجه.

كما لقي أمين شرطة بمدينة الاسماعيلية مصرعه نتيجة ملامسته لحد أعمدة الإنارة بقرية نفشية.

كما اصطدم قطارين ببعضهما بنطاق منطقة امبابة بالجيزة ما اسفر عن خروج احد القطارين من مساره وهدمه لمنزل واصطدامه بقطار اخر امامه أدى إلى إصابة قرابة 20 شخص.

كما شهدت مصر حوادث متفرقة تتعلق بحرائق محولات كهربائية واحداث تتعلق بسوء الأحوال الجوية وقد خلت شوارع مصر من المارة وانتابت الأهالي حالة من الفزع الشديد وتوقفت الاسواق التجارية كما أمرت وزارة الاوقاف في مصر ان تقتصر صلاة الجمعة على 15 دقيقة فقط بسبب الاحوال الجوية.

وحذرت الارصاد في مصر المواطنين من تزايد خطورة منخفض "التنين" خلال يوم الجمعة التي ستزداد في ذروة المنخفض وذروة خطورته من حيث زيادة سرعة الرياح الى 90 كم في الساعة.

وقال الخبراء ان المنخفض يتراجع خطورته مع نهاية يوم الجمعة وبداية صباح السبت.

وقد رفعت كافة اجهزة الدولة حالة الطوارئ القصوى في البلاد.