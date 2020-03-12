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12 رصاصة أصابت السيارة.. شبان يطلقون النار على سيارة مستوطنين غرب رام الله

الجمعة 13 مارس 2020 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 رصاصة أصابت السيارة.. شبان يطلقون النار على سيارة مستوطنين غرب رام الله


القدس المحتلة / سما /

 أطلق مجموعة من الشبان النار، فجر اليوم الجمعة، صوب سيارة مستوطنين غرب مدينة رام الله.

وزعمت مصادر عبرية أن 12 رصاصة أصابت السيارة مما أدى إلى إصابة ركابها بالهلع.

وانتشرت قوات كبيرة من الاحتلال على طريق "عين أيوب" وعلى مدخل قرية "دير عمار" غرب رام الله، وشرعت بعملية تمشيط بحثا عن مطلقي النار.

 أطلق مجموعة من الشبان النار، فجر اليوم الجمعة، صوب سيارة مستوطنين غرب مدينة رام الله.

وزعمت مصادر عبرية أن 12 رصاصة أصابت السيارة مما أدى إلى إصابة ركابها بالهلع.

وانتشرت قوات كبيرة من الاحتلال على طريق "عين أيوب" وعلى مدخل قرية "دير عمار" غرب رام الله، وشرعت بعملية تمشيط بحثا عن مطلقي النار.

#مستوطنون #سيارة #اطلاق نار

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