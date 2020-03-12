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اسعار العملات مقابل الشيكل
الجمعة 13 مارس 2020 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار العملات لليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.67
الدينار:5.17
اليورو:4.11
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