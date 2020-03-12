منخفض جوي عميق وأجواء عاصفة وماطرة

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يطرأ اليوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس عاصفاً، وغائماً، وتسقط أمطار أحياناً على معظم المناطق، كما تهب عواصف رملية في بعض الفترات، وخلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تتأثر فلسطين بمنخفض جوي عميق مصحوبة بكتلة هوائية باردة، وتسقط أمطار تكون غزيرة ومصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم السبت من المتوقع أن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي، ويكون الطقس غائماً، وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد في بعض الفترات، وخلال ساعات المساء يضعف تأثير المنخفض الجوي، مع بقاء الفرص مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وخلال ساعات المساء والليل يتشكل الضباب.

وفي يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط رذاذ على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح

ويحذر خلال فترة تأثير المنخفض الجوي

1-خطر تشكل السيول والفيضانات

2-خطر تدني مدى الرؤية الأفقية

3- خطر التزحلق على الطرقات

4- خطر شدة سرعة الرياح