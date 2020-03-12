  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد حمايل

الخميس 12 مارس 2020 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد حمايل


رام الله / سما /

قدم رئيس الوزراء محمد اشتية، واجب العزاء لعائلة الشهيد محمد حمايل، اليوم الخميس، في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

وقال رئيس الوزراء: "باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة نتقدم لعائلة الشهيد بالعزاء مثلما نعزي أنفسنا، ونتمنى السلامة لجميع الجرحى، وسنبقى اوفياء للوطن، إلى أن يزول هذا الاحتلال ونقيم دولتنا المستقلة".

وأضاف اشتية: "سطرت بيتا درسا بعد درس، ونموذجا لكل بلدة في فلسطين بالتضحية والعطاء، وإذا كنا اليوم نواجه خطر فيروسات طبية فنحن نواجه منذ سنوات ما هو أعنف من هذه الفيروسات والجراثيم، وهي جراثيم الاستيطان التي تلوث كل بقعة من أرضنا، هذه الجرثومة نواجهها بصدورنا، وارتقى فيها شهيدنا محمد حمايل".

وأردف رئيس الوزراء: "هذا ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، وما دام هناك احتلال واستيطان سنبقى في مواجهته وسنحمي أرضنا".

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #الرئيس عباس #الشهيد حمايل

الأكثر قراءة اليوم

تداول واسع لأغنية سورية من 1986 بسبب كورونا ( شاهد )

"كورونا" ..أخبار جيدة أخيرا

"الحمدلله" ! .. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها بعد النفي ( صورة )

لا كورونا في غزة .. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت جالا يرفع الحصيلة لـ 31

منخفض جوي عميق قادم .. الأرصاد تحذر

ريال مدريد يعلن عن اصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا ويضعهم جميعا بالحجر الصحي

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

14

كورونا: "الأوقاف" تدعو المواطنين للصلاة في منازلهم حفاظاً على سلامتهم

860x484 - 2020-03-12T205939.977

نتنياهو يحذر :عدد الوفيات في اسرائيل جراء كورونا سيصل لأعداد كبيرة.. ويدعو لتشكيل حكومة طوارئ

الحية يكشف مطالبات وتوصيات "حماس" بخصوص "كورونا" و"حريق النصيرات"..

العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات لمواجهة كورونا.. ابرزها: منع سفر المواطنين وتعليق التعليم

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ109.. وتعليق الدوام المدرسي حتى منتصف نيسان المقبل