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الكسواني يدعو الوافدين إلى الأقصى للإلتزام بتعليمات وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات الوقائية

الخميس 12 مارس 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكسواني يدعو الوافدين إلى الأقصى للإلتزام بتعليمات وزارة الصحة واتخاذ الإجراءات الوقائية


القدس المحتلة / سما /

 دعا مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، جميع الراغبين بأداء صلاة ظهر يوم غد الجمعة في المسجد لإحضار سجادة صلاة خاصة لمن يستطيع، مبينا أن الصلاة في الساحات والأروقة الخارجية للمسجد الأقصى المبارك تعد صلاة فيه، حيث مساحة المسجد 144 دونما.

ودعا في بيان مساء اليوم الخميس، لعدم الاكتظاظ داخل المساجد المسقوفة قدر الإمكان رغم عمليات التعقيم المستمرة داخلها، وتجنب كبار السن والمرضى القدوم إلى التجمعات الكبيرة داخل المسجد، والحفاظ على النظافة الشخصية عند القدوم إلى المسجد وفي كل وقت.

وتابع أنه في ظل الأخبار حول انتشار فيروس كورونا، يتوجب علينا أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من انتشاره قدر المستطاع،  وإن دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك مستمرة في تعقيم المساجد المسقوفة والساحات.

ودعا المصلين والوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك لأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم وعدم نقل ونشر المرض، باتباع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة حول هذا الوباء.

#المسجد الاقصى #الصحة #كورونا #فلسطين #الشيخ عمر الكسواني

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