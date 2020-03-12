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موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض أمن الشرق الأوسط بضربها الأراضي السورية

الخميس 12 مارس 2020 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض أمن الشرق الأوسط بضربها الأراضي السورية


موسكو /سما/

حمّلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إسرائيل مسؤولية تقويض الأمن في المنطقة، بضربها الأراضي السورية.

ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدثة قولها، إن موسكو تشعر بالقلق بسبب الهجمات الإسرائيلية من جانب واحد على سوريا.

وأشارت إلى أن إسرائيل تنتهك بذلك سيادة الدول المجاورة لها، وذكّرت بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على أهداف داخل سوريا، تم تنفيذه من المجال الجوي اللبناني.

وفي 5 مارس الجاري، تصدت قوات الدفاع الجوي السوري، لهجمات صاروخية نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف قرب مدينة حمص من المجال الجوي اللبناني وهضبة الجولان.

#روسيا #اسرائيل #الشرق الاوسط #الاراضي السورية

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