كورونا: "الأوقاف" تدعو المواطنين للصلاة في منازلهم حفاظاً على سلامتهم

رام الله / سما /

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين للصلاة في منازلهم، حرصاً على سلامتهم، ومنعاً لتفشي فيروس كورونا، الذي يشكل الاختلاط أحد الوسائل الخطيرة الناقلة له.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة مساء اليوم الخميس، أشارت فيه إلى "أنه ونظرا لحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن لمواجهة الوباء العالمي وتقليص مساحة انتشاره، وحرصا على سلامة المواطنين من مخاطره، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تهيب بالمواطنين الكرام لأداء الصلاة في منازلهم، خوفا من تفشي الوباء، ومنعا للاختلاط، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع." بحسب الوكالة الرسمية.