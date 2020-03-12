داخلية غزة: التوجيهات والإرشادات ليست عبثًا بل لتفادي كوارث وأخطار وخسائر

غزة / سما/

أصدرت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الخميس، تنويهاً هاماً بخصوص انتشار وباء "كورونا"، وعدم استقرار الأحوال الجوية.

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم: نتمنى على أهلنا وأبناء شعبنا أخذ التوجيهات والنصائح والإرشادات التي تصدر عن الجهات الرسمية على محمل الجد، وعدم التهاون إطلاقًا.

وأكد البزم، أن التوجيهات والإرشادات ليست عبثًا، إنما لتفادي كوارث وأخطار وخسائر، مضيفاً أن "كل تقصير وتهاون ندفع ثمنه غاليًا من الأرواح والممتلكات".

وتابع "نحن بحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية باختصاصاتها كافة؛ من أجل زيادة الوعي لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة (درهم وقاية خير من قنطار علاج)؛ فالمسؤولية جماعية دون استثناء، بدءًا من المواطن وصولًا إلى المؤسسات الرسمية والأهلية".