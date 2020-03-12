خاصة بغزة.. اشتية يدعو المواطنين لعدم مغادرة البيوت تخوفاً من شدة الرياح

رام الله / سما /

علق رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، على حديث دائرة الأرصاد الجوية عن سرعة الرياح التي ستصل سرعتها في وقت ذروتها إلى 100كم/ساعة، وسيتشكل الضباب من مساء الخميس حتى صباح الأحد.

ودعا اشتية في حديث له عبر "فيسبوك"، المواطنين خاصة في قطاع غزة بعدم مغادرة البيوت خلال فترة اشتداد الرياح أثناء المنخفض الجوي.

وقال: تتعرض البلاد ابتداء من الليلة لمنخفض جوي ماطر وعاصف، حذّر منه جهازا الشرطة والدفاع المدني، وطالبا أبناء شعبنا لاسيما في قطاع غزة والمدن القريبة من الساحل بالتعامل بجدية معه واتباع إرشادات السلامة العامة.

وأضاف "أتمنى لكم ولعائلاتكم السلامة، وأنصح بعدم مغادرة البيوت خلال اشتداد المنخفض. والاتصال على رقم الطوارئ 102 للإبلاغ عن أية مخاطر أو حوادث".