الرئيس عباس يهاتف قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات

رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أن الرئيس محمود عباس أبومازن، أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس 12/3/2020 بقائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء اياد بركات.

و عبرالرئيس خلال الاتصال، عن الشكر لكل منتسبي جهاز الضابطة الجمركية على الجهود التي بذلت في خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني في ظل الازمة التي يمر بها شعبنا من خلال حماية السوق الفلسطيني والاقتصاد الوطني وخاصة خلال فترة الطوارئ التي يمر بها وطننا من تنفيذ للتعليمات الخاصة بحالة الطوارئ للحد من انتشار وباء كورونا وقدم الشكر ايضاً على التكاملية والشراكة في العمل مع الاخوة في الاجهزة الامنية والجهات الشريكة وايضا جهود التوعية التي تم تنفيذها لابناء شعبنا في كافة المحافظات داعيا الى الاستمرار في ذلك خدمة للوطن والمواطن مباركا هذه الجهود الخيرة ودعى الى المزيد من العمل لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن .

وأكد البيان ان اللواء اياد بركات قدم الشكر لفخامة الرئيس على أتصاله وعلى مشاعره الصادقة والتي تنبع من قلب الاب متمنيا له دوام الصحة والعافية، ومؤكدا إستمراية الجهاز ببذل جميع طاقات الجهاز للحفاظ على السوق الوطني الفلسطيني نظيفا خاليا من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات من خلال الاستمرارية بالعمل بتوجيهات سيادته والبقاء على الجاهزية التامة دوما.