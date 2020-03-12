كورونا يضرب عمق القيادة الايرانية: اصابة كبير مستشاري خامنئي بفيروس كورونا

طهران /سما/

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء اليوم الخميس، إصابة مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي" بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وكالة "تسنيم" للأنباء، إن كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، خالط العديد من مرضى الفيروس في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفةً: العدوى انتقلت إليه وهو في الحجر الصحي الآن.

كما وأفادت الصحة الإيرانية، اليوم، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3276 حالة.

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

جدير بالذكر أن الصحة الإيرانية أكدت أن دواءًا صنع محلياً لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتةً إلى أنه من المبكر الحكم عليه وتقييمه بالكامل، مضيفة: يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع، بحسب روسيا اليوم.