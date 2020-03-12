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الرئيس يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في ظل أزمة فيروس "كورونا"

الخميس 12 مارس 2020 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في ظل أزمة فيروس "كورونا"


رام الله / سما /

أشاد الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، بكاف الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في ظل أزمة فيروس "كورونا" التي تمر بها البلاد، وبالدور التكاملي المميز الذي تقوم به جنباً إلى جنب مع بقية مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الرئيس، مساء اليوم الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، ومدير جهاز الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح.

ووجه الرئيس قادة الأجهزة الأمنية للاستمرار بالدور الذي تقوم به، وتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والمادية لخدمة أبناء شعبنا في مواجهة فيروس "كورونا".

وقال: ما تقوم به الأجهزة الأمنية ليس بالغريب عليها، فهي كانت دائماً الدرع الحامي للوطن والمواطن والتي نعتز بها ونفخر بدورها.

#الرئيس عباس #الاجهزة الامنية #كورونا #فلسطين

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