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نافيا أن تكون اسرائيل قد توصلت إلى لقاح ضد وباء كورونا

نتنياهو يحذر قد يصل عدد الوفيات في اسرائيل جراء كورونا لأعداد كبيرة.. ويدعو لتشكيل حكومة طوارئ

الخميس 12 مارس 2020 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحذر قد يصل عدد الوفيات في اسرائيل جراء كورونا لأعداد كبيرة.. ويدعو لتشكيل حكومة طوارئ


القدس المحتلة / سما /

قرر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال مساء اليوم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد، مع إبقائها على انتظام الدراسة في الحضانات وروضات الأطفال. ويعتبر ذلك تشديدا للإجراءات الوقائية المتخَّذة من كورونا، والتي نُشرت في الأيام الماضية.

ودعا نتنياهو في مؤتمر صحافي خاص بشأن كورونا، إلى "وضع السياسية جانبا، وتشكيل حكومة طوارئ وطنية لأجل مسمى"، على ضوء العقدة السياسية التي تعيشها دولة الاحتلال.

واعتبر نتنياهو ما يجري "أزمة عالمية لن تنتهي قريبا"، مشيرا إلى أن القرار اتخذ لتجنب زيادة عدد الإصابات وتجنب وقوع ضحايا في ظل ارتفاع عدد الوفيات بالعالم بنحو 4%.

ودعا الإسرائيليين مجددا إلى عدم المصافحة والاعتناء بالصحة الشخصية.

وحذّر نتنياهو من أنه قد يصل عدد الوفيات في اسرائيل جراء كورونا إلى أعداد كبيرة، نافيا أن تكون اسرائيل قد توصلت إلى لقاح ضد وباء كورونا.

 وكشف نتنياهو أن الهدف هو إبطاء العدوى بكورونا قدر الإمكان.

وأثار تكرار نتنياهو تغطية وجهه بمنديل خلال المؤتمر الصحفي، سخرية وتندر الصحافيين.

#نتنياهو #اسرائيل #كورونا #تعطيل الدارسة

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