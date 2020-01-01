الأتيرة: لا إصابات بفيروس كورونا في نابلس

نابلس / سما /

أكدت نائب محافظ نابلس، رئيسة خلية مواجهة الأزمة في لجنة الطوارئ العليا بنابلس عنان الأتيرة أن لا إصابات بفيروس كورونا في المحافظة حتى الآن.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أنه لا يوجد حالات تنتظر نتائج فحصها في نابلس الآن.

وقالت أن هناك حالات خرجت نتائجها سليمة، وقد تم حجرها منزلياً احترازياً ووقائياً لمدة 14 يوماً لضمان سلامتهم وسلامة من حولهم، وهم أشخاص خالطوا مصابين أو مشتبه بإصابتهم.

ودعت عمال الداخل الذين يعودون من عملهم بإلزام أنفسهم بالحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة من حولهم.

إلى ذلك، دعت خلية مواجهة الأزمة في بيان لها، أمس الأربعاء، المواطنين الإلتزام بالتدابير الإحترازية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم التواجد في التجمعات، وعدم مخالطة أشخاص ثبت تواجد الفيروس في مناطقهم.

كما دعت المطاعم للإلتزام بعدم تقديم النرجيلة للزبائن، وضرورة اتخاذ كافة إجراءات التعقيم داخلها.

وحثت العاملين في الداخل المحتل أو بالمستوطنات، وفور عودتهم من عملهم على الالتزام بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين بالماء والصابون، وعدم الإقتراب من غيرهم لمسافة متر على الأقل، ووضع كمامة في البيت، وإن أمكن المكوث لمدة 14 يوماً في المنزل، بناء على طريقة الحجر المنزلي، وأن يستخدموا أدوات خاصة بهم ومرحاضاً خاصاً، مشيرة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل قد ارتفعت بشكل ملحوظ.