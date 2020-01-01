مصنع فلسطيني يبدأ بانتاج 10-15 ألف كمامة يوميا

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن مصنعا في مدينة الخليل، بدأ اليوم الخميس، بإنتاج كمامات بقدرة 10-15 ألف كمامة يوميا، حسب المواصفات الفلسطينية المبنية على المواصفات الاوروبية بقدرة انتاجية يومية مع اشهار السعر على العبوة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المصنع ينتج الكمامات حسب المواصفات الفلسطينية المبنية على المواصفات الاوروبية مع اشهار السعر على العبوة، مشيرة الى أن عددا من المصانع الفلسطينية الاخرى رفعت قدرتها الانتاجية في مجال تصنيع المعقمات، بما يلبي حاجة السوق في هذا المجال، إضافة إلى مصنع يعمل في مجال تصنيع البدلات الطبية الوقائية.