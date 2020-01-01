الحكومة تكشف نتائح الفحوصات المخبرية لـ 28 عينة

رام الله / سما /

أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية في بيان مقتضب، ان الفحوصات المخبرية التي أجريت مساء اليوم الخميس في مختبر الصحة العامة المركزي بمدينة رام الله على 28 عينة، أخذت من مختلف المحافظات الفلسطينية، خلوها من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان ملحم أعلن اليوم الخميس، تسجيل إصابة فتاة عشرينية من بيت جالا بفيروس "كورونا"، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 31 اصابة.

وأضاف ملحم، خلال إيجاز يومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا"، أن من بين المصابين الـ31 إحدى عشرة أنثى، وعشرين ذكرا.

ولفت إلى أن من بين المصابين أيضا 3 حالات ممن هم دون 18 عاما، إحداها 16 عاما، والأخرى 17 ورضيعة.

وطمأن الفلسطينيين على صحة المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أنه تم إجراء 224 فحصا، إضافة للمشتبه بإصابتهم من جبع وحزمة، وكانت نتائج الفحوصات سلبية (غير مصابة).