  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ألف وجبة غذائية من القدس دعما لبيت لحم

الخميس 12 مارس 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

 وصلت الى مدينة بيت لحم، اليوم الخميس، ألف وجبة غذائية من القدس، دعما ومساندة للمواطنين في المدينة، جراء حالة الطوارئ التي تعيشها منذ ثمانية أيام، عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" .

وقال عضو إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في القدس محمد الحلو، إن هذه المساعدات تأتي بالتنسيق مع إقليم بيت لحم، مشيرا الى أنها ليست المرة الأولى، حيث تم إرسال مواد معقمة وكمامات خلال الفترة الماضية، في إطار التعاون والمساندة للأهالي في بيت لحم .

وأكد الحلو التفاعل الحقيقي من القدس ومؤسساتها، الى جانب الأهل في بيت لحم، لافتا إلى أن القدس ستساند المواطنين لحين الانتصار على الفيروس.

بدوره، ثمن أمين سر إقليم حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، الهبات والمساندات، مؤكدا أن كافة الأقاليم في محافظات الوطن على اتصال معه، وعلى استعداد لإرسال المساعدات لإغاثة المواطنين.

#بيت لحم #مساعدات

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحص الخاص بـ "كورونا" لأربعة مواطنين

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد

"كورونا" ..أخبار جيدة أخيرا

"الحمدلله" ! .. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها بعد النفي ( صورة )

تداول واسع لأغنية سورية من 1986 بسبب كورونا ( شاهد )

لا كورونا في غزة .. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت جالا يرفع الحصيلة لـ 31

منخفض جوي عميق قادم .. الأرصاد تحذر

الأخبار الرئيسية

الحية يكشف مطالبات وتوصيات "حماس" بخصوص "كورونا" و"حريق النصيرات"..

العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات لمواجهة كورونا.. ابرزها: منع سفر المواطنين وتعليق التعليم

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ109.. وتعليق الدوام المدرسي حتى منتصف نيسان المقبل

كورونا : الاونروا تقرر استمرار اغلاق مدارسها في قطاع غزة

ارتفاع عدد ضحايا حادثة النصيرات إلى 17