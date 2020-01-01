ألف وجبة غذائية من القدس دعما لبيت لحم

بيت لحم / سما /

وصلت الى مدينة بيت لحم، اليوم الخميس، ألف وجبة غذائية من القدس، دعما ومساندة للمواطنين في المدينة، جراء حالة الطوارئ التي تعيشها منذ ثمانية أيام، عقب تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" .

وقال عضو إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في القدس محمد الحلو، إن هذه المساعدات تأتي بالتنسيق مع إقليم بيت لحم، مشيرا الى أنها ليست المرة الأولى، حيث تم إرسال مواد معقمة وكمامات خلال الفترة الماضية، في إطار التعاون والمساندة للأهالي في بيت لحم .

وأكد الحلو التفاعل الحقيقي من القدس ومؤسساتها، الى جانب الأهل في بيت لحم، لافتا إلى أن القدس ستساند المواطنين لحين الانتصار على الفيروس.

بدوره، ثمن أمين سر إقليم حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، الهبات والمساندات، مؤكدا أن كافة الأقاليم في محافظات الوطن على اتصال معه، وعلى استعداد لإرسال المساعدات لإغاثة المواطنين.