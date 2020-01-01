غنيم: إجراءات تعقيم المحطات والآبار مستمرة

رام الله / سما /

أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم أن إجراءات تعقيم المحطات والآبار ما زالت مستمرة كإجراء وقائي في ظل الأوضاع الحالية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة لضمان سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة قام بها اليوم على محطات المياه في محافظتي نابلس وجنين، لتفقد عمل المحطات بشكلها المعتاد، وكذلك الاطلاع على آليات توزيع المياه للمناطق المغذية لها.

وأكد غنيم للعاملين في المحطات أهمية وجود بيئة آمنة وسليمة للفنيين، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لحمايتهم ووقايتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن كافة المحطات تعمل بقدرتها الإنتاجية وتزود المناطق وفق جدول التوزيع المحدد لضمان عدالة التوزيع بين التجمعات المختلفة، مشيرا إلى أن سلطة المياه مستمرة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرار عملمرافق المياه.

وأشار غنيم إلى أن هذه الإجراءات يتم العمل بها بشكل دوري في مرافق المياه من خلال دائرة جودة المياه المسؤولة عن مراقبة وتعقيم هذه المرافق لضمان تزويد المواطنين بمياه نظيفة وآمنة.