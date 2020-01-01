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الشرطة تناشد المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفضات الجوية

الخميس 12 مارس 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تناشد المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفضات الجوية


رام الله / سما /

 ناشدت الشرطة، المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة على الشوارع داخل المدن والقرى وخارجها، خاصة في اللحظات الأولى من المنخفض الجوي المتوقع حسب ما أفادت به دائرة الارصاد الجوية.

ودعت الشرطة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، المواطنين إلى الحفاظ على المسافة الكافية بين المركبات وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار واطئ حرصا على سلامة الجميع.

وأهابت بالمواطنين والسائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء المنخفض الجوي المرتقب، والذي من المتوقع أن تصل سرعة الرياح خلاله إلى 100 كم في الساعة.

وحذرت من شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة، داعية المواطنين إلى تفقد كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل خاصة الخزانات، والحذر من اللوحات الإعلانية في الشوارع، وخطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية.

وطالبت الشرطة المواطنين إلى التقليل من حركة المركبات إلا في حالات الطوارئ القصوى، والاتصال على الرقم المجاني للشرطة 100 في حال حدوث أي طارئ، وتوخي الحذر خلال تدني مستوى الرؤية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وكثافة الهطول أحيانا، والحذر من تشكل السيول وانغمار المناطق المنخفضة بالمياه .

#الشرطة #المنخفض الجوي #فلسطين

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