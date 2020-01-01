غوتيريش: كورونا "جائحة" تمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا

نيويورك /سما/

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا، مشيرا إلى أن وصف الفيروس بأنه جائحة -وباء سريع العدوى ينتشر في بقعة جغرافية واسعة حول العالم- يمثل دعوة إلى العمل لكل الناس في كل مكان.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ان الإعلان يمثل أيضا دعوة إلى المسؤولية والتضامن، مشددا على أهمية ألا نترك الخوف ينتشر بينما نكافح في سبيل القضاء على الفيروس.

وقال: "معا، لا يزال بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء، لكن هذا يعني التصدي للتقاعس عن العمل"، داعيا الحكومات إلى تكثيف جهودها الآن، يجب علينا جميعا أداء دورنا.

وأبدى الامين العام حزنه على ضحايا الفيروس، قائلا: "بينما نحزن على جميع الذين فقدوا أرواحهم والعديد من العائلات التي تعاني، فإننا ندعو إلى إظهار التضامن مع أكثر الفئات ضعفا، كبار السن والمرضى والأشخاص الذين ليست لديهم رعاية صحية فعالة، وأولئك الذين يعيشون على حافة الفقر".

وجاءت تصريحاته عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يمكن وصفه بأنه "جائحة".