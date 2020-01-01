  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غوتيريش: كورونا "جائحة" تمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا

الخميس 12 مارس 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: كورونا "جائحة" تمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا


نيويورك /سما/

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا، مشيرا إلى أن وصف الفيروس بأنه جائحة -وباء سريع العدوى ينتشر في بقعة جغرافية واسعة حول العالم- يمثل دعوة إلى العمل لكل الناس في كل مكان.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ان الإعلان يمثل أيضا دعوة إلى المسؤولية والتضامن، مشددا على أهمية ألا نترك الخوف ينتشر بينما نكافح في سبيل القضاء على الفيروس.

وقال: "معا، لا يزال بإمكاننا تغيير مسار هذا الوباء، لكن هذا يعني التصدي للتقاعس عن العمل"، داعيا الحكومات إلى تكثيف جهودها الآن، يجب علينا جميعا أداء دورنا.

وأبدى الامين العام حزنه على ضحايا الفيروس، قائلا: "بينما نحزن على جميع الذين فقدوا أرواحهم والعديد من العائلات التي تعاني، فإننا ندعو إلى إظهار التضامن مع أكثر الفئات ضعفا، كبار السن والمرضى والأشخاص الذين ليست لديهم رعاية صحية فعالة، وأولئك الذين يعيشون على حافة الفقر".

وجاءت تصريحاته عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يمكن وصفه بأنه "جائحة".

#أنطونيو غوتيريش #كورونا #الامم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحص الخاص بـ "كورونا" لأربعة مواطنين

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد

"الحمدلله" ! .. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها بعد النفي ( صورة )

"كورونا" ..أخبار جيدة أخيرا

تداول واسع لأغنية سورية من 1986 بسبب كورونا ( شاهد )

لا كورونا في غزة .. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت جالا يرفع الحصيلة لـ 31

منخفض جوي عميق قادم .. الأرصاد تحذر

الأخبار الرئيسية

العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات لمواجهة كورونا.. ابرزها: منع سفر المواطنين وتعليق التعليم

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ104.. وتعليق الدوام المدرسي حتى منتصف نيسان المقبل

كورونا : الاونروا تقرر استمرار اغلاق مدارسها في قطاع غزة

ارتفاع عدد ضحايا حادثة النصيرات إلى 17

860x484 (6)

صور : تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح للتعامل مع "كورونا"